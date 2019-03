Tav, Telt: Online gli avvisi su Gazzetta europea

di vln/ect

Milano, 15 mar. (LaPresse) - "Sono online sulla Gazzetta europea gli 'Avis de Marchés' per le procedure di gara relative ai lavori in Francia per il tunnel di base della Torino-Lione, per un importo stimato di 2.3 miliardi". Lo annuncia Telt su Twitter.

