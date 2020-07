Tav, tafferugli tra polizia e manifestanti in Val di Susa

di scp

Torino, 24 lug. (LaPresse) - Tafferugli tra polizia e manifestanti No Tav in località Mulini in Val di Susa. Le forze dell'ordine hanno cercato di abbattere le barricate costruite dai contrari all'alta velocità Torino-Lione, che hanno lanciato l'appello a unirsi al presidio e a trovarsi alle 18.30 al campo sportivo di Giaglione.

