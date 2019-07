Tav, manifestanti verso recinzione cantiere: lancio lacrimogeni

di vln/lrs

Chiomonte (Torino), 27 lug. (LaPresse) - Un gruppo di manifestanti No TAV ha raggiunto attraverso i boschi una zona a ridosso delle recinzioni del cantiere di Chiomonte, sotto il viadotto dell'autostrada Torino-Bardonecchia. I dimostranti si sono raccolti in presidio. Le forze dell'ordine hanno lanciato lacrimogeni per arginare tentativi di accesso.

