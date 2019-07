Tav, disordini in Val Susa: 48 denunciati. Questura: Regia centri sociali

Torino, 27 lug. (LaPresse) - Sono 48 le persone denunciate a seguito della manifestazione No Tav in Val Susa che, come confermato dalla Questura di Torino, non ha visto alcun momento di scontro diretto "corpo a corpo". I disordini, fanno sapere, sono da attribuire alla regia quasi esclusiva dei noti esponenti di alcuni centri sociali autogestiti di Torino.

Alcuni dimostranti hanno forzato un cancello di protezione usando persino flessibili e fiamme ossidriche ma nessun manifestante è riuscito ad avvicinarsi all'area del cantiere. La polizia ha disperso con lacrimogeni e idranti i ripetuti assalti dei facinorosi che hanno cercato più volte e in più punti di superare la recinzione difensiva del cantiere con ripetuti lanci di pietre petardi e oltre 40 bombe carta.

L'intera manifestazione, come spiegano dalla Questura, è stata gestita con pacatezza e rigore senza momenti di eccessiva criticità.

Il Prefetto di Torino Claudio Palomba, che ha seguito in prima persona tutte le delicate fasi della manifestazione, , ha voluto complimentarsi personalmente, dalla sala operativa della Questura, con tutti gli operatori impegnati nel difficile servizio.

