Tav, da Telt ok ai bandi sulla tratta italiana

Via libera da Telt, la società che realizzerà la Torino-Lione, alla pubblicazione dei bandi per i lavori della Tav nella tratta italiana: 57,5 chilometri per circa 1 miliardo di euro. La decisione nel consiglio di amministrazione di ieri a Parigi; presente anche il governatore del Piemonte Cirio che esulta: "E' una giornata storica". Restano i malumori nel governo sull'alta velocità con Salvini che dice no alla "Tav leggera" proposta dalla sottosegretaria 5 Stelle Castelli. Di Maio insiste: "Il tunnel è un regalo ai francesi". Mentre il Mit precisa: "Bandi revocabili senza oneri".