Tav, 40 denunciati per demolizione cancello: anche leader No Tav

di vln/lrs

Chiomonte (Torino), 27 lug. (LaPresse) - Sono 40 i manifestanti No Tav denunciati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine durante la demolizione del cancello che delimita l'area di accesso al cantiere di Chiomonte in Val di Susa. Tra questi vi sarebbero alcuni esponenti del centro sociale Askatasuna, oltre a un leader nazionale del movimento No Tav che, secondo quanto si apprende dalla Questura di Torino, ha preso parte attiva alla demolizione del cancello.

