Taranto, violenza sessuale su bambina di 9 anni: arrestato 54enne

L'uomo, assunto come domestico nella famiglia della vittima, avrebbe avuto la possibilità di trascorrere tempo con la bambina anche in assenza dei genitori

Un uomo di 54 anni originario dello Sri Lanka è stato arrestato dalla squadra mobile di Taranto per violenza sessuale su una bambina di 9 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, assunto come domestico nella famiglia della vittima, avrebbe avuto la possibilità di trascorrere tempo con la bambina anche in assenza dei genitori.

A insospettire la madre, che lo ha denunciato, sono state alcune domande e considerazioni fatte dalla bimba sul proprio aspetto. A seguito degli episodi, che si sarebbero ripetuti nel tempo, la bambina avrebbe manifestato alcune problematiche fisiche.

