Taranto, precipitano da cestello elevatore: muoiono due operai

Non si hanno notizie sulle loro condizioni

Due operai sono morti, dopo essere precipitati nel vuoto da un cestello elevatore. Il braccio del mezzo si sarebbe rotto mentre i due stavano lavorando alla ristrutturazione di un edificio a Taranto. Secondo quanto si apprende, l'incidente è avvenuto in via Orsini angolo via Galeso al rione Tamburi.

