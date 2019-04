Taranto, morto anziano segregato in casa da baby-gang: 14 indagati, 12 sono minori

L'uomo è stato trovato nella sua casa, dopo non essersi mosso nè alimentato per giorni ed è deceduto dopo 18 giorni in ospedale

Avrebbero segregato in casa, aggredito, rapinato e bullizzato un pensionato di 66 anni di Manduria, in provincia di Taranto, poi morto dopo essere stato ricoverato 18 giorni in ospedale. Per questo motivo 14 ragazzi, 12 dei quali ancora minorenni, sono indagati a vario titolo per danneggiamento, minacce, violazione di domicilio, aggressione, lesioni personali e omicidio preterintenzionale in concorso e con l'aggravante della crudeltà.

Vittima dell'episodio, riportato dalle cronache locali, un pensionato con un disagio psichico. L'uomo è stato trovato nella sua casa, dopo non essersi mosso nè alimentato per giorni, dagli agenti del commissariato di Manduria. I giovani avrebbero poi diffuso video delle violenze su alcune chat di Whatsapp.

"Se confermati colpevoli, pene esemplari per tutti, anche per i minorenni, che devono essere trattati (e puniti) come tutti gli altri. Di fronte a simile violenza, per me non esiste la distinzione fra minorenni e maggiorenni", assicura Matteo Salvini. Sulla stessa linea anche Luigi Di Maio: "Bullizzato, rapinato, segregato in casa e picchiato fino alla morte. È inaccettabile quanto successo al 66enne di Manduria, un fatto vergognoso che non può passare in secondo piano. La morte di Antonio deve farci capire che la sicurezza dei nostri cittadini deve essere la priorità di questo Governo. E dobbiamo lavorare per garantire maggiore sicurezza anche ai nostri anziani, troppo spesso abbandonati. Una cosa è certa: questi soggetti la pagheranno".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata