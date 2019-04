Taranto, incendio in un appartamento: due morti

di mad/ect

Taranto, 4 apr. (LaPresse) - Due persone sono morte a causa di un incendio divampato in un appartamento a Taranto. Si tratta di una coppia, marito e moglie di 78 e 74 anni. Secondo la prima ricostruzione della polizia di Stato, i coniugi sono rimasti intrappolati tra le fiamme, all'ultimo piano di una palazzina in via XXV Aprile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno proceduto alle operazioni di spegnimento, ancora corso. Sulle cause indaga la questura di Taranto.

