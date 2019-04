Taranto, anziano pestato a morte a Manduria: 8 fermi, 6 sono minorenni

Sono otto le persone fermate in merito al pestaggio e l'omicidio Antonio Cosimo Stano, il 65enne deceduto lo scorso 23 aprile per 'shock cardiogeno' nel reparto di rianimazione dell'Ospedale Giannuzzi di Manduria. Tutti appartenenti alla della cosiddetta 'comitiva degli orfanelli', sei di loro sono minorenni.

I fermi sono stai eseguiti dalla polizia, in seguito alle indagini della Procura di Taranto, guidata dal procuratore Carlo Maria Capristo, e della Procura per i minorenni, guidata dalla procuratrice Pina Montanaro: le otto persone sono ritenute a vario titolo indiziate in concorso dei reati di tortura, danneggiamento, violazione di domicilio e sequestro di persona aggravati.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata