Taranto, a fuoco un appartamento. Muoiono due anziani

L'incendio divampato in una palazzina in via XXV Aprile. Le vittime sono marito e moglie di 78 e 74 anni

Due persone sono morte a causa di un incendio divampato in un appartamento a Taranto. Si tratta di una coppia, marito e moglie di 78 e 74 anni. Secondo la prima ricostruzione della polizia di Stato, i coniugi sono rimasti intrappolati tra le fiamme, all'ultimo piano di una palazzina in via XXV Aprile. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno proceduto alle operazioni di spegnimento, ancora corso. Sulle cause indaga la questura di Taranto.

Alcuni passanti hanno documentato l'intervento dei vigili del fuoco. Le immagini amatoriali pubblicate su Facebook mostrano una nube nera che esce dalla finestra dell'appartamento, invaso dalle fiamme. Sul posto, nel quartiere Paolo VI, sono intervenute anche le ambulanze del 118.

