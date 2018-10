Tap, protesta contro il M5s in Puglia: "Dimettetevi"

A Melendugno nel leccese sta andando in scena la nuova protesta dei No Tap. La manifestazione davanti alla torre di San Foca contro la realizzazione del gasdotto che porterà il gas in Italia dall'Azerbaigian. Nel mirino soprattutto i 5 stelle dopo che il premier Conte ha comunicato di non poter fermare i lavori "per via delle penali", come ha confermato vicepremier Di Maio