Tangenti, legale: Fontana più chiaro di così non poteva essere

di bdr/lrs

Milano, 13 mag. (LaPresse) - "L'interrogatorio aveva poco di giuridico è stato tutto in fatto. È stato come vedere un film che va dai titoli di apertura ai titoli di coda. Tutto molto chiaro, poi per quanto riguarda le valutazioni ognuno fa le proprie". Lo ha detto l'avvocato Jacopo Pensa, difensore di Attilio Fontana, al termine dell'interrogatorio di circa tre ore affrontato dal governatore lombardo davanti ai pm che stanno indagando su un maxi giro di corruzione tra Lombardia e Piemonte. "Più chiaro di così" Fontana "non poteva essere - ha aggiunto il legale - e questo lo hanno inteso anche" i pm. "Tutto perfettamente coincidente con i fatti - ha concluso - e i fatto sono che sono avvenuti che sono fatti da niente. È una palla di nulla".

