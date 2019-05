Tangenti, Fontana indagato per abuso d'ufficio

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato per abuso d'ufficio, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, nell'ambito dell'inchiesta della Dda di Milano che martedì ha portato all'arresto di 43 persone per corruzione. Dalle indagini emergerebbe che Fontana non sapeva o non si era accorto di quanto accadeva anche in Regione e che ci potrebbe essere stato un tentativo di corruzione anche nei suoi confronti che sarebbe stato respinto.

Diversi i politici coinvolti nella vicenda. Tra i nomi "eccellenti", il consigliere comunale meneghino di Forza Italia Pietro Tatarella e il sottosegretario allo sviluppo dell'area Expò della Regione Lombardia, Fabio Altitonante (entrambi di Forza Italia, Tatarella è anche candidato alle Europee) e l'ex coordinatore provinciale di Forza Italia di Varese Gioacchino Caianiello. Richiesta l'autorizzazione a procedere per il parlamentare di Forza Italia Diego Sozzani.

Martedì il governatore aveva detto di sentirsi "parte offesa" in questa vicenda e di non aver "percepito alcun atteggiamento corruttivo nelle interlocuzioni avute". Poi aveva annunciato la sospensione di Altitonante: "Ho deciso di sospendere immediatamente l'incarico assegnato al sottosegretario Altitonante. Sono il primo a volere che la verità emerga, tutta e fino in fondo". Infine, un appello alla "coerenza": "Mi permetto di chiedere a tutti un minimo di coerenza e correttezza nella discussione, pur nella polemica politica. Io vado avanti corretto e trasparente come sempre sono stato, consapevole del compito difficile affidatomi dal consenso popolare e dell'utilità del nostro lavoro".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata