Padre e figlia investiti da un suv in centro a Roma: lui muore, lei è gravissima

Nuovo investimento mortale al centro di Roma. Un uomo di 72 anni, di nazionalità inglese ma residente a Roma, e sua figlia, sono stati travolti da un suv che viaggiava sulla corsia preferenziale nel tratto che porta dalla Bocca della verità a Piazza Venezia, nei pressi della sede dell'Anagrafe capitolina.

I due sono stati sbalzati per alcuni metri dall'impatto: l'uomo è morto, mentre la donna è ricoverata in gravi condizioni. Secondo quanto riporta l'edizione online de Il Messaggero, il conducente dell'auto riferisce di non averli visti: "Me li sono trovati davanti all'improvviso".

Al lavoro per chiarire la dinamica dell'accaduto ci sono gli uomini della Polizia locale, che stanno provvedendo a verificare con gli appositi test se lo stato del guidatore fosse alterato da droga o alcol. Questo nuovo incidente arriva a poco più di 24 ore da quello avvenuto sabato mattina a via Cavour, dove un dirigente del ministero degli Interni, di 54 anni, è stato preso in pieno e ucciso da un bus turistico mentre attraversava sulle strisce pedonali assieme alla moglie.

