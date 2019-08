Superenalotto: centrato a Lodi il 6 da record da 209 milioni

La clamorosa vincita realizzata in un bar del comune lombardo con una schedina da due euro

Una schedina da due euro ha sbancato il SuperEnalotto: vinta a Lodi la cifra record di 209 milioni. La sestina vincente è stata giocata nel bar Marinodi via Cavour 46. Il premio è il più alto assegnato nella storia del gioco. 7, 32, 41, 59, 75, 76 i numeri del primo 6 realizzato nel 2019, con la sestina vincente che mancava dal 23 giugno del 2018, quando con un sistema da 45 quote sono stati distribuiti 51,3 milioni in tutta Italia.

Con quella di stasera, riferisce Agipronews, sono 121 le vincite con il 6 realizzate dalla nascita del SuperEnalotto e il colpo di questa sera entra nella storia piazzandosi al primo posto nella classifica dei premi più alti mai assegnati dal gioco. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per 4,9 miliardi di euro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata