Su Nove lo speciale "Stefano Cucchi: la seconda verità"

In prima assoluta sul Nove giovedì 23 maggio arriva il film inchiesta "Stefano Cucchi: la seconda verità". Lo speciale racconta gli ultimi sviluppi sul caso, sulla base dei nuovi elementi emersi nel 2015 che hanno dato vita al "Cucchi-bis". "Erano venuti i carabinieri a casa e dicevano 'Non è niente di grave, adesso le spieghiamo tutto' - racconta in video la mamma Rita Calore - Poi lo hanno portato via in manette. Dicevano sempre 'Non si preoccupi'. Quella è stata l'ultima volta che ho visto mio figlio". Per il ciclo "Nove Racconta", lo speciale andrà in onda alle 21:25. Il film sarà disponibile in anteprima su Dplay Plus dal 16 maggio e successivamente su Dplay.