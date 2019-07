Stromboli, Vigili del fuoco: Una settantina di persone evacuate

di ect

Milano, 3 lug. (LaPresse) - Una settantina di persone sono state evacuate da Stromboli dopo l'eruzione del vulcano che ha provocato incendi. Da Ginostra, la zona più colpita dell'isola, "una settantina di persone sono state evacuate", ha spiegato a RaiNews24 Luigi Cari, portavoce dei Vigili del fuoco. "Il nostro elicottero di Salerno sta operando per soccorrere due escursionisti in difficoltà - ha aggiunto -. La condizione operativa è difficile per il fumo, i rinforzi stanno arrivando da Catania e da Messina".

