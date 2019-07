Stromboli, eruzione sull'isola: paura per turisti e residenti

Paura a Stromboli per turisti e residenti. Violente esplosioni e colate di lava sono state registrate nell'isola dell'arcipelago eoliano. I vigili del fuoco sono sul posto.

Bon bah éruption énorme au stromboli ! pic.twitter.com/be3t4JtbLh — demi cerveau (@it_snottrue) 3 luglio 2019

Secondo quanto riporta il Centro meteorologico siciliano sul proprio sito, "a partire dalle 14.46 UTC, si è verificata un parossismo che ha interessato l'area centro- meridionale della terrazza craterica dello Stromboli. In particolare, sono stati distinti due eventi esplosivi principali rispettivamente alle 14.46 e alle 14.46 UTC".

La sequenza, spiegano gli esperti, "è stata preceduta alle 14.44 UTC da trabocchi lavici da tutte le bocche attive della terrazza craterica. Personale Ingv in campo ha osservato una colonna eruttiva che si è innalzata per almeno 2 km di altezza al di sopra della area sommitale disperdendosi in direzione sud-ovest. I prodotti generati dal parossisma sono ricaduti lungo i fianchi del vulcano. Il fenomeno in questione è anche visibile sul tracciato sismico, il quale mostra oltre alle esplosioni maggiori circa 20 eventi esplosivi minori. Dopo la fase parossistica il segnale del tremore è in diminuzione".

