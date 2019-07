Stromboli, canadair in azione per spegnere ultimi focolai

di lcr

Milano, 4 lug. (LaPresse) - Canadair in azione per spegnere gli ultimi focolai dell'eruzione del vulcano Stromboli. I vigili del fuoco su twitter rendono noto che dall'alba sono attivi due canadair: "Estinti gli incendi lato Ginostra, operazioni di spegnimento in corso lato Stromboli, anche con la motobarca".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata