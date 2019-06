Strage Viareggio, Elia ed ex ad Trenitalia Soprano condannati a 6 anni

di fbg/lrs

Firenze, 20 giu. (LaPresse) - Condanna a 6 anni per Michele Mario Elia, ex ad Rfi, e Vincenzo Soprano, ex ad Trenitalia, al processo d'appello, a Firenze, per la strage di Viareggio del 29 giugno del 2009. Per Elia la procura generale aveva chiesto una condanna a 14 anni e mezzo, mentre per Soprano a 7 anni e mezzo. Assolto "perché il fatto non sussiste" Giulio Margarita, ex dirigente della direzione tecnica di Rfi e oggi dirigente di Ansf, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, che in primo grado era stato condannato sei anni e sei mesi. Il Pg aveva chiesto per lui 12 anni e sei mesi.

