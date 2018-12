Strage in discoteca a Corinaldo, carabinieri: "Accertamenti su alcuni giovani, staccati 600 biglietti. Chi ha video ce li mandi"

Qualcuno avrebbe spruzzato dello spray urticante scatenando il panico nel locale in cui sono morte cinque adolescenti e una mamma. Nuovo sopralluogo in programma, ascoltati altri testimoni

Continuano a ritmo serrato le indagini sulla strage avvenuta nella notte tra venerdì e sabato all'interno della discoteca 'Lanterna azzurra' a Corinaldo, in provincia di Ancona. Secondo le prime testimonianze raccolte, qualcuno avrebbe spruzzato dello spray urticante, scatenando il panico. Nella calca sono morti in sei, cinque adolescenti e una mamma di 39 anni. Gli investigatori sono impegnati in un nuovo sopralluogo nel locale sequestrato "Stiamo facendo accertamenti su una serie di persone. Parlare ora di uno in particolare è prematuro - ha precisato il comandante provinciale dei carabinieri di Ancona, Cristian Carrozza, ai microfoni di RaiNews24 - Abbiamo ascoltato oltre 80 persone, e oggi ne sentiremo altrettante. Oltre ai ragazzi presenti, ascolteremo anche il personale sanitario che per primo è intervenuto sul posto recuperando le salme".

Prosegue, quindi, la raccolta di testimonianze per ricostruire nel più breve tempo possibile la dinamica dell'accaduto. Al momento i carabinieri di Ancona, che svolgono l'indagine, smentiscono che ci siano già persone formalmente indagate. L'ipotesi che a scatenare l'inferno sia stato lo spray urticante rimane comunque quella più accreditata. I carabinieri hanno lanciato un appello a chi avesse girato dei video in discoteca: "Se avete delle immagini inviatecele, più ne abbiamo più potremmo indagare approfonditamente - ha fatto sapere il comandante Carrozza - Stiamo facendo un appello affinché i ragazzi e chi avesse dovuto prendere parte al concerto, i genitori, mandino questi video, per capire cosa è successo. Più ce ne arrivano, più potremmo indagare in maniera approfondita: possono contattarci al 112 o chiamare le stazioni dei carabinieri".

Sulla questione della capienza della sala in cui era atteso il concerto di Sfera Ebbasta e il numero dei biglietti venduti, il comandante Carrozza, ha precisato ai microfoni di RaiNews24: "Posso dire che dai primi accertamenti abbiano escluso siano stati venduti così tanti biglietti, ma che c'era una disponibilità di 1.600 tagliandi e dalle matrici risultano staccati circa 600 unità". Il nuovo sopralluogo serve proprio "per verificare se fossero in regola le cose da un punto di vista amministrativo e quante persone ci fossero nella discoteca. Da parte dei gestori dei locali non c'è obbligo di comunicare nessun tipo di eventi alle autorità di pubblica sicurezza, rientrano nell'ambito dell'organizzazione di chi gestisce il locale. L'importante è che si mantengano nei limiti, poi le forze di polizia possono fare controlli", ha continuato Carrozza.

All'interno del locale è stata ritrovata una bomboletta con spray urticante. "Stiamo facendo aggiornamenti sulla bomboletta ritrovata per capire se sia stata usata o magari può essere stata persa da qualcuno che la aveva per difendersi".

