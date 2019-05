Stato-mafia, pg chiede 9 anni per Mannino. L'ex ministro: "E' senza fondamento"

La procura generale di Palermo ha chiesto di condannare a nove anni l'ex ministro Calogero Mannino nell'ambito del processo d'appello sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Secondo l'accusa, Mannino, temendo di essere ucciso dai mafiosi, avrebbe dato vita ad un 'do ut des' per fermare le stragi di Cosa nostra. Ma per Mannino, assolto in primo grado, questa tesi "è priva di ogni fondamento. Se prova v'e', è quella di una pretesa pregiudiziale e fantasiosa. Anche alla stregua della stessa sentenza Montalto, che tutta la trattativa si riduca alla paura del sottoscritto ed alla sua ispirazione ad un generale dei carabinieri è soltanto una fake news, è tesi priva di fondamento e consistenza, e quindi di prova". "Sottolineo che la richiesta dei sostituti procuratori non è giudizio. Attendo fiduciosamente quello", conclude l'ex ministro in una nota.

