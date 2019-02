Stadio Roma, Raggi: "Il progetto è fatto bene"

"Il nuovo progetto dello stadio della Roma è fatto bene. È un progetto che punta a portare a Roma 800 milioni di euro di investimenti privati e posti di lavoro". Così il sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel corso di un consiglio straordinario in Campidoglio. "Se l'opera sarà ben condotta, andrà a migliorare un quadrante sostanzialmente abbandonato. La nostra città ha bisogno di grandi opere, se utili per città, come il nuovo stadio della Roma a Tor di Valle", ha aggiunto la sindaca della capitale.