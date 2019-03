Stadio Roma, procura chiede archiviazione indagine su Frongia

Sarebbe indagato per aver segnalato una persona da assumere in una società riferibile a Parnasi

La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'indagine per corruzione a carico dell'assessore allo Sport del Comune di Roma Daniele Frongia. L'ex vice sindaco era stato iscritto nel fascicolo nato da una tranche dell'inchiesta sullo Stadio della Roma che aveva portato all'arresto del costruttore Luca Parnasi.

Il 20 marzo questo filone d'indagine ha portato a quattro arresti e in carcere è finito l'ormai ex presidente dell'Assemblea Capitolina Marcello De Vito. Frongia sarebbe indagato per aver segnalato una persona da assumere in una società riferibile a Parnasi. E proprio l'immobiliarista avrebbe fatto il suo nome nel corso di un interrogatorio.

