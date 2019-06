Stabile occupato da Casapound, per la Corte dei Conti danno erariale da 4,6 milioni

Omessa disponibilità del bene e mancata riscossione dei canoni, con un conseguente danno all'erario da 4 milioni e 600 mila euro. E' quanto ipotizzato dai magistrati della Corte dei Conti di Roma nell'invito a dedurre nei confronti di nove dirigenti dell'agenzia del Demanio e del Miur, che è proprietario dell'immobile di via Napoleone III a Roma occupato da Casapound.

"Quindici anni che hanno comportato mancate entrate per le Stato per milioni di euro, che possono servire da domani mattina alle famiglie italiane, per aiutare i piccoli imprenditori. Non ci sono gli pterodaptili, ma ci sono delle case da sgombrare, per tonare a dare dignità agli italiani ai cittadini che hanno diritto. Senza paura con le norme a nostro supporto dobbiamo tutelare i soldi degli italiani e di chi paga le tasse regolamente, senza annunci e senza polemiche. Casapound è consapevole della situazione, penso che sia interesse di tutti lasciare quello stabile e lasciarlo a disposizione della collettività e dello stato per valorizzarlo e darlo a chi merita. Penso che sia utile farlo, siamo lontani dalle elizioni, dimostriamolo con i fatti", ha commentato Stefano Buffagni, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, in un video su Facebook.



