Spazio, Soyuz con Parmitano arrivata su Stazione spaziale internazionale

di lrs

Milano, 21 lug. (LaPresse) - L'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa) Luca Parmitano è arrivato sulla Stazione spaziale internazionale (Iss) nella sua missione 'Beyond', segnando l'inizio di Expedition 60. Parmitano e gli altri due componenti dell'equipaggio, l'astronauta della Nasa Andrew Morgan e il cosmonauta russo Alexander Skvortsov, hanno viaggiato per sei ore a bordo della loro navicella Soyuz MS-13. Lo rende noto l'Esa sul proprio sito ufficiale.

Nei prossimi sei mesi, AstroLuca, come si fa chiamare su Twitter, sosterrà oltre 50 esperimenti europei e 200 di carattere internazionale. Tra questi, indagini su come gli aspetti del corpo umano sono influenzati dalla microgravità e su come gli astronauti potrebbero controllare i robot da remoto durante l'esplorazione lunare.

