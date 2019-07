Spazio, Parmitano twitta prima del lancio: Tante emozioni positive

di mal/lrs

Milano, 20 lug. (LaPresse) - "Prima fermata: edificio 254. Il pensiero tende a tornare ai saluti scambiati poco fa, alle mie figlie, agli amici. Emozioni, tante, ma positive - la mente è focalizzata". È quanto ha scritto in un tweet l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa), Luca Parmitano, a poche ore dal lancio dalla base di Baikonur (Kazakistan) alla volta della Stazione spaziale internazionale (Iss). La capsula Soyuz MS-13 porterà Parmitano nello spazio per la missione 'Beyond' dell'Esa, la seconda di lunga durata sulla Iss per l'astronauta di Paternò (Catania). La partenza è prevista alle 18.28 italiane di oggi.

