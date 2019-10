Spazio, Luca Parmitano al comando dell'Iss: Prima volta di un italiano

di mad

Milano, 2 ott. (LaPresse) - Per la prima volta un astronauta italiano assume il comando della Stazione spaziale internazionale. Sta avvenendo in questi minuti la cerimonia del passaggio delle consegne tra il comandante russo Alexey Ovchinin e Luca Parmitano. "Ringrazio tutti per la fiducia che mi date", ha detto un emozionato Parmitano in diretta dall'Iss, collegato anche con la sede dell'Agenzia spaziale italiana.

