Spari a Folgaria, uomo barricato in casa: avrebbe sparato al figlio

Un uomo avrebbe sparato al figlio e si sarebbe poi barricato in casa. È quanto accaduto a Folgaria, in provincia di Trento, come raccontano i giornali locali. La moglie, invece, sarebbe riuscita a fuggire.

Ora la villetta è circondata dai Carabinieri mentre i Vigili del Fuoco avrebbero bloccato tutte le vie di accesso al paese e consigliato agli abitanti di chiudersi in casa.

Costa di #Folgaria (Trento): paese blindato. Un uomo avrebbe sparato al figlio, barricandosi poi in casa. La moglie è riuscita a fuggire pic.twitter.com/wE1M2cxPNn — carla signorile (@carlasignorile) 16 novembre 2018

