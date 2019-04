Sparatoria in strada a Roma. Due gambizzati davanti a un bar

L'agguato nel popolare quartiere del Quadraro (Roma Est). I feritori sono arrivati con uno scooter in pieno giorno. I feriti non sarebbero in gravi condizioni. Quartiere bloccato

Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria alla periferia est di Roma. E' successo intorno alle 16 in Via Flavio Stilicone, al Quadraro. Secondo una prima ricostruzione, all'altezza del civico 211, davanti al "Petit Bar", uno scooter con due persone a bordo si è avvicinato alle due vittime che sono state gambizzate e non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, sono al lavoro i carabinieri del Nucleo investigativo di Via in Selci.

Al momento il tratto di via Flavio Stilicone che va da via Ponzio Cominio a via Calpurnio Fiamma è bloccato dalle forze dell'ordine. La sparatoria, a quanto si apprende, è avvenuta davanti ad un bar, a pochi passi dalla fermata della metro A 'Lucio Sestio'.

Ed è subito partita la caccia alle due persone che hanno sparato. I carabinieri del Nucleo investigativo di Via in Selci sono al lavoro per i rilievi sul posto dell'agguato.

