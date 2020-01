Sospetto coronavirus a Napoli, Di Mauro: “Allarme rientrato”

“Allarme rientrato, il tampone della persona giunta a Napoli è negativo. Fra due giorni saremo anche autonomi come struttura per avere i kit per fare l’esame in tempo rapidissimo”. Così Maurizio Di Mauro, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, dopo il ricovero di un uomo proveniente dalla Cina al Cotugno di Napoli.