Sondrio, frana in Valtellina: 3 morti, anche una bimba

di scp

Milano, 12 ago. (LaPresse) - Una frana si è verificata in località Chiareggia a Chiesa Valmalenco, in provincia di Sondrio, in Valtellina. Tre persone, tutte nella stessa auto, sono deceduti, una donna, un uomo e una bambina, mentre un bimbo di 5 anni è stato trasportato in codice rosso in elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Altre persone coinvolte solo marginalmente si sono allontanate. Non è ancora noto se ci siano altre persone sotto la frana. Lo comunica l'Areu Lombardia.

