Sondrio, frana in Valtellina travolge un'auto: 3 morti

Una frana si è verificata in località di Chiesa Valmalenco, in Valtellina, travolgendo un'auto su cui viaggiava una famiglia. Morti padre, madre e figlia, mentre l'altro figlio, di 5 anni, è ricoverato in gravissime condizioni.all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Altre persone sono rimaste coinvolte solo marginalmente si sono allontanate. Lo smottamento sarebbe stato causato da un violento temporale che si è abbattuto sulla zona. Ancora da chiarire se ci siano altre persone sotto la frana.

