Sondrio, elicottero militare atterra vicino case: 3 feriti

di ect

Milano, 23 ago. (LaPresse) - Un elicottero dell'Esercito è atterrato vicino ad alcune abitazioni a Santa Caterina Valfurva, in provincia di Sondrio, provocando tre feriti, non gravi, tra cui un bambino di 10 anni. E' successo verso l'ora di pranzo e sul caso è in corso un'indagine, che è stata affidata ai carabinieri. L'atterraggio, oltre al ferimento del minore, di un ragazzo di 18 anni e di un uomo di 65, ha causato lo scoperchiamento di un prefabbricato in legno e il danneggiamento di alcuni pannelli fotovoltaici posti sopra le case. L'elicottero, che trasportava un generatore di corrente, ha planato su un prato, scatenando il panico tra i residenti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata