Snowborder bloccato su strapiombo, salvataggio ad alta tensione dei vigili del fuoco

L'elisoccorso in azione a 2.200 metri di quota in Piemonte

Salvataggio ad alta quota per i vigili del fuoco, costretti a intervenire con l'elicottero per recuperare uno snowborder rimasto bloccato, a 2200 metri, su alcune rocce a strapiombo. Siamo a San Domenico di Varzo, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, in Piemonte.