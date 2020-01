Smog, livello rosso a Torino: blocco dei veicoli diesel Euro5

di scp

Torino, 7 gen. (LaPresse) - Per la prima volta dall'1 ottobre scorso, data in cui sono entrati in vigore i provvedimenti di contenimento della qualità dell'aria previsti dall'accordo di Bacino padano, le limitazioni del traffico più inquinante passano al livello emergenziale rosso. Si aggiunge così alle limitazioni permanenti e al blocco dei diesel Euro4, in vigore da giovedì scorso, anche il blocco dei veicoli diesel Euro5 immatricolati prima del 01/01/2013, dalle ore 8 alle ore 19 tutti giorni, dal 7 al 9 gennaio (per i veicoli commerciali della stessa classe emissiva il divieto è in vigore dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19). Dal 27 dicembre, infatti, il livello delle micropolveri nell'aria di Torino ha superato il livello dei 50 microgrammi al metro cubo, mantenendosi costante sopra tale soglia.

