Smog, Iss: "250mila morti l'anno, abbiamo venti anni per salvarci"

"L'Oms oggi ci dice che circa 250mila morti l'anno nei prossimi vent'anni saranno attribuibili, direttamente o indirettamente al cambiamento climatico. Come scienziati abbiamo il dovere di richiamare l'attenzione su questo problema, farlo diventare una priorità e indicare strategie per invertire questa drammatica tendenza prima che sia troppo tardi". A lanciare l'allarme è il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Walter Ricciardi presentado alla stampa il primo Simposio internazionale Health and Climate Change che si apre a Roma.

"I cambiamenti climatici sono la vera minaccia globale di questo secolo e attraversano tutta la condizione umana e ambientale - afferma Ricciardi - dalle ondate di calore, all'approvvigionamento idrico fino a quello alimentare e allo smaltimento dei rifiuti. La qualità della nostra vita, la nostra salute e la stessa nostra sopravvivenza sono quindi messe a serio rischio dai cambiamenti climatici prodotti soprattutto dall'inquinamento. Gestire queste trasformazioni,ambiare rotta è diventata la vera emergenza e la vera sfida".

La comunità scientifica oggi "ha fatto un primo passo per condividere questa consapevolezza e farla diventare una responsabilità e un impegno comune. Questa sfida - conclude il presidente - si vince con la collaborazione di tutti. Dai decisori politici, al mondo industriale, a quello dell'educazione e attraverso i nostri atti quotidiani. C'è bisogno di tutti".

Smog, in Italia aumentano ricoveri pediatrici per cause respiratorie - In Italia uno studio che ha valutato "gli effetti del caldo e dei cambiamenti climatici sui ricoveri ospedalieri in bambini residenti in 12 aree ha evidenziato un significativo incremento del 12% nei ricoveri pediatrici per cause respiratorie, associato ad una variazione della temperatura giornaliera". I cambiamenti climatici influenzano la salute respiratoria dei bambini attraverso vari meccanismi: per effetto delle ondate, degli incrementi di eventi meteorologici estremi come piogge intense e allagamenti e del conseguente aumento dei livelli di umidità e muffe nelle abitazioni, per un effetto dei pollini per un ampliamento dell'areale delle piante allergizzanti verso nuove aree e per un prolungamento della stagione pollinica. Tra questi, le ondate di calore sono il fattore di rischio più studiato: broncospasmo e irritazione delle vie aeree possono essere direttamente scatenati dal caldo e dall'ozono atmosferico, che aumenta in concomitanza delle ondate di calore.

Oms: 50% morte di bimbini legati a fattori cambiamenti climatici - Secondo l'Oms nel mondo circa il 50% dei decessi in età pediatrica è causato da diarrea, malaria e infezioni delle basse vie respiratorie, tutti fattori di rischio associati ai cambiamenti climatici, secondo quanto emerge dal primo Simposio internazionale Health and Climate Change che si è aperto Roma. I bambini piccoli sono più vulnerabili rispetto ai cambiamenti climatici perché alcuni organi e apparati come per esempio l'apparato respiratorio o il sistema di termoregolazione sono ancora in via di sviluppo e perché è, in generale, ancora in corso lo sviluppo fisico, mentale e cognitivo. Le esposizioni precoci a fattori di rischio ambientali nei primi tre mesi di vita possono avere effetti irreversibili che si ripercuotono nel corso della vita da adulto. Inoltre i bambini hanno, rispetto agli adulti, una maggiore esposizione per unità di peso corporeo, ed è quindi più probabile che, a parità di esposizione, per loro vengano superate le dosi soglia di rischio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata