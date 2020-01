Smog, a Torino oltre limiti da 20 giorni: scatta semaforo viola

Torino, 16 gen. (LaPresse) - Ieri si è registrato per il ventesimo giorno consecutivo un valore di Pm10 superiore al limite di 50 mcg/mc stabilito dalla normativa europea. Pertanto, come stabilito dall'ordinanza definita in accordo con il tavolo metropolitano, da domani il semaforo della qualità dell'aria sarà portato al colore viola: verrà esteso l'orario del blocco del traffico, dalle 7 alle 20 anziché dalle 8 alle 19 come è avvenuto finora, e anche le auto diesel euro 5 immatricolate dopo il 1° gennaio 2013 saranno ricomprese nel blocco. Lo rende noto il Comune di Torino, sottolineando che restano valide tutte le altre misure finora adottate. "Si invitano cittadini - sottolinea il Comune - a utilizzare la propria auto solo in caso di assoluta necessità e di tenere a 19 gradi il livello del riscaldamento domestico".

