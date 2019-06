Smantellato maxi traffico di rifiuti nel Nord Italia

di bdr/mad

Milano, 4 giù. (LaPresse) - Dalle prime ore di questa mattina, in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Campania, i carabinieri del Noe di Milano stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare relativa a un maxi traffico illecito di rifiuti. L'operazione è stata eseguita con la collaborazione dei carabinieri del Noe delle diverse province interessate e dai Comandi provinciali dei carabinieri territorialmente competenti e in tutto sono impegnati circa 200 militari. A firmare l'ordinanza di misura cautelare e il decreto di sequestro preventivo è stato il gip del tribunale di Milano su richiesta della locale procura della Repubblica, in particolare della Dda, nei confronti di una articolata organizzazione ritenuta responsabile di traffico illecito di rifiuti, realizzazione di discariche abusive e intestazione fittizia di beni. L'organizzazione avrebbe smaltito illecitamente circa 10mila tonnellate di rifiuti provenienti - attraverso diversi canali - dalla Campania e da vari impianti del Nord Italia.

