Sisma nel Cosentino, vicesindaco Grisolia: "Scuole chiuse per precauzione"

Paura nel Cosentino per un sisma di magnitudo 4.4 all'alba di venerdì nel Mar Tirreno, al largo di Scalea. Non risultano danni. La scossa avvertita dalla popolazione, che si è riversata in strada. "Abbiamo subito allertato la Protezione Civile e chiuso le scuole per valutare eventuali danni alle strutture che fortunatamente non ci sono stati" spiega il vicesindaco di Grisolia, Francesco Papa.