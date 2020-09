Sisma, governatore Abruzzo: "Quarantotto ore per dire al Governo cosa fare"

(LaPresse) "Abbiamo proposto di prendere quarantotto ore per mettere insieme i tecnici degli Uffici speciali delle quattro Regioni del sisma centro Italia e l'Anci in rappresentanza dei Comuni per dire al Governo come scrivere le norme affinché' funzionino e siano efficaci". Cosi' il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine della lunga riunione a Palazzo Chigi per la ricostruzione delle zone colpite dal Sisma del 2016. "Bisogna fidarsi di queste competenze e ho chiesto al Premier Conte questa opzione", ha aggiunto Marsilio.