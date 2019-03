Siria, su Facebook il saluto di Orsetti: Qui sono felice, vi amo

di mal/scp

Milano, 19 mar. (LaPresse) - Sulla propria pagina Facebook le milizie curde dell'Ypg (la milizia della regione a maggioranza curda nel nord della Siria) hanno postato un filmato in cui si vede Lorenzo Orsetti, il 33enne italiano morto in Siria, lasciare un saluto nel caso fosse morto in battaglia. "Qui sono felice, vi amo", ha detto, rivolto agli amici e alla famiglia. Orsetti è seduto, vestito in divisa da combattente e con il mitra in mano.

