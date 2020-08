Siracusa, violenta la ex e manda video al suo attuale fidanzato: arrestato

Agenti delle Volanti di Siracusa hanno arrestato un uomo di 33 anni per i reati di violenza sessuale e revenge porn ai danni dell’ex convivente. L’uomo ha filmato l’atto di violenza e lo ha inviato tramite mail all’attuale fidanzato e ad altri conoscenti della vittima, che hanno avvertito subito la polizia. A seguito dell’attività investigativa, l’uomo è stato, inoltre, denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché trovato in possesso, a seguito di perquisizione domiciliare, di 80 grammi di hashish e 190 grammi di marijuana. La perquisizione ha permesso di rinvenire anche una pistola giocattolo priva del tappo rosso, 4 cartucce e due paia di manette simili a quelle in dotazione alle forze dell’ordine. Dopo gli adempimenti di rito, l’arrestato è stato portato al carcere di Cavadonna.

