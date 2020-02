Siracusa, precipita ultraleggero: due vittime

di ect

Milano, 12 feb. (LaPresse) - Un ultraleggero è precipitato questa mattina a Carlentini, in provincia di Siracusa. Le due persone a bordo sono morte. Secondo quanti ricostruito, il veivolo si è schiantato al suolo e ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per chiarire le cause dell'incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata