Siracusa, falsi certificati d'invalidità: 17 medici indagati

di lcl

Milano, 6 feb. (LaPresse) - E' di 73 indagati, due custodie cautelari, due obblighi di dimora e sette divieti di esercitare la professione di medico per un anno e sedici sequestri per un ammontare complessivo di circa 600 mila euro il bilancio di una vasta operazione denominata 'Povero Ippocrate' condotta a Siracusa nei confronti di medici e funzionari dell'Inps e dell'Azienda sanitaria locale che sistematicamente producevano false certificazioni mediche per l'erogazione indebita di pensioni di invalidità e indennità di accompagnamento in cambio di denaro. Sono 17 i medici indagati di cui 12 dell'Asp e 5 dell'Inps oltre al presidente della commissione medica Inps.

