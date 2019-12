Siracusa, auto contro un pilone: morti due giovani

di mad

Siracusa, 7 dic. (LaPresse) - Due giovani, di 20 e 22 anni, hanno perso la vita questa mattina intorno alle 4 in un incidente a Siracusa. L'auto su cui viaggiavano con altri tre amici si è schiantata contro un pilone sul Lungomare Elio Vittorini a Ortigia. Gli altri tre ragazzi sono feriti, uno in modo grave. La dinamica dell'incidente, in cui non sono coinvolte altre auto, è al vaglio della polizia municipale di Siracusa.

