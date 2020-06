Siracusa, 39enne uccisa a Lentini: fermato anziano che la ospitava

di ect

Milano, 9 giu. (LaPresse) - Una donna di 39 anni è stata uccisa a Lentini, in provincia di Siracusa, a colpi d'arma da fuoco. I carabinieri di Augusta hanno fermato per omicidio un 82enne, con precedenti. L'uomo, conoscente della vittima, le avrebbe sparato al culmine di una lite all'interno dell'abitazione del presunto omicida.

Dai primi accertamenti è emerso che la signora da qualche giorno era ospite in casa dell'anziano, il quale aveva accettato di accoglierla, dal momento che la precaria situazione economica della donna non le permetteva di disporre di una stabile dimora. Secondo la ricostruzione tra i due sarebbe nata un'accesa discussione per l'ammanco di una banconota da 50 euro.

