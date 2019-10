Sinodo, Papa conferma che ci sarà Esortazione: Forse a fine anno

di rib/abf

Città del Vaticano, 26 ott. (LaPresse) - Papa Francesco conferma che dovrebbe esserci una Esortazione apostolica sul Sinodo sull'Amazzonia, anche se non è obbligatorio, probabilmente alla fine dell'anno: "Non so quanto tempo ci metterò, penso di scriverlo in un anno", ha detto nel discorso di chiusura.

